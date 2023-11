Curling: Europei, azzurri ko 7-6 in semifinale con la Svezia

Novembre 24, 2023

Aberdeen, 24 nov. – (Adnkronos) – I Campionati Europei di curling restano tabù per l’Italia maschile. Per l’ennesima volta gli uomini hanno dovuto rinunciare ad accedere alla finale. Ad Aberdeen (Regno Unito) l’occasione appariva propizia. Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti in loco dal coach Ryan Fry – avevano concluso il round robin con nove vittorie in altrettante partite. Nella semifinale hanno affrontato la Svezia dello skip Niklas Edin, battuta 7-5 nella giornata di lunedì. La rivincita, dalla posta in palio decisamente più alta, ha purtroppo avuto esito opposto. Botta e risposta nei primi tre end, al termine dei quali la formazione tricolore era in vantaggio 4-2.

Ognuna delle due compagini ha infatti messo a referto due punti quando aveva il vantaggio dell’ultimo stone. La Svezia ha poi marcato una sola volta nel quarto end, ma dopo un parziale “in bianco” è stata in grado di rubare la sesta mano, riequilibrando l’incontro. Gli azzurri sono poi tornati avanti 5-4 al termine della settima fase. Edin e compagni hanno avuto il merito di ribaltare le sorti della partita tra ottavo e nono end. Prima hanno incamerato due punti, dopodiché hanno costretto l’Italia ad accontentarsi di una sola marcatura. Nella mano conclusiva, gli scandinavi hanno magistralmente sfruttato il martello, chiudendo la contesta 7-6 in loro favore. A questo punto, l’Italia maschile tornerà sul ghiaccio alle ore 20.00 di venerdì per cimentarsi nel match che metterà in palio la medaglia di bronzo. L’avversaria sarà la Svizzera dello skip Yannick Schwaller, battuta dalla 4-7 dalla Scozia nell’altra semifinale. Alle ore 10.00 di sabato 25, la squadra femminile si giocherà invece il titolo europeo nella finale contro la Svizzera di Silvana Tirinzoni.