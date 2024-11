Cyberbullismo, Mennuni (FdI): “I ragazzi desiderano auto-regolamentarsi”

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “E stato emozionante ascoltare ragazzi di diverse fasce d’età consapevoli che internet sia utilissimo ma che non è a misura di adolescente e bambino. Lamentano essi stessi l’esigenza di auto-regolamentarsi in questo mondo straordinario. Complimenti a Moige per il lavoro importante di sensibilizzazione dei ragazzi”.

Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni a margine dell’evento “Giovani ambasciatori in Parlamento”, nella sala dei Gruppi della Camera dei Deputati, dove studenti selezionati in tutta Italia hanno condiviso riflessioni su temi come i rischi informatici, il bullismo e il cyberbullismo.