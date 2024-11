Cyberbullismo: Ronzulli, ‘non è battaglia solo per Forze Ordine ed esperti’

30 Novembre 2024

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il cyberbullismo non è una battaglia che possiamo delegare solo alle Forze dell’Ordine o agli esperti. È una responsabilità collettiva. C’è bisogno del coinvolgimento collettivo di giovani, famiglie, educatori, società civile e istituzioni”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al convegno “Cyberbullismo e i pericoli della rete”.

“Per combattere questo flagello -ricorda- Governo e maggioranza sono in prima linea e hanno dimostrato grande sensibilità, attenzione e impegno. Non a caso nel maggio scorso è stata approvata la legge per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, a dimostrazione di come le istituzioni siano presenti e a fianco dell’intera società in questa guerra senza quartiere. Un provvedimento che oltre ad inasprire le pene e dare maggiori strumenti di contrasto alle Forze dell’Ordine, è rivolta a chi quotidianamente ha il contatto più stretto con i bambini e gli adolescenti: prima la famiglia e poi la scuola”.