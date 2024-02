Cyberbullismo: Save the Children, ‘in Lombardia 14% adolescenti è stato vittima’

Febbraio 3, 2024

Milano, 3 feb.(Adnkronos) – In Lombardia il 71% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone; tra gli adolescenti di 11, 13 e 15 anni, il 12,7% fa un uso problematico dei social media e il 23,3% dei videogiochi. E, infine, il 14% degli adolescenti è stato vittima di episodi di cyberbullismo. Questi alcuni dei dati evidenziati da Save the Children, in vista del Safer Internet Day 2024, Giornata mondiale per la sicurezza in rete che ricorre il 6 febbraio, istituita e promossa dall’Unione Europea per riflettere sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere i giovani utilizzando il web.

Proprio in virtù di questi dati, Save the Children sottolinea l’urgenza di creare ambienti digitali sicuri per bambine, bambini e adolescenti e di affrontare opportunità e rischi della rivoluzione in atto. L’organizzazione, in particolare, evidenzia la necessità di prestare la massima attenzione ai trend di abbassamento dell’età media nell’utilizzo delle tecnologie digitali e all’aumento del tempo medio trascorso on line da parte dei più giovani, soprattutto dopo la pandemia.

Nonostante le raccomandazioni dell’Oms, accolte anche in Italia dalla Società italiana di pediatria, di non utilizzare dispositivi digitali per i bambini di età inferiore ai 2 anni, secondo una recente indagine dell’Istituto superiore di sanità, in Italia il 22,1% dei bambini di 2-­5 mesi passa del tempo davanti allo schermo (tv, computer, tablet o smartphone), per la maggior parte per meno di un’ora al giorno. I livelli di esposizione crescono con l’aumentare dell’età: se si considera il tempo di fruizione complessivo, che va da meno di un’ora a oltre tre ore, la percentuale di bambine e bambini che ha un’esposizione agli schermi tra gli 11 e i 15 mesi d’età in media arriva al 58,1%, quasi 3 su 5, di poco inferiore in Lombardia (57,3%), dove il 2,6% di bambini è esposto per tre o più ore al giorno.

Sul territorio lombardo emerge che il 71% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni (al di sotto della media nazionale del 73%) e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone (57,9%, al di sotto della media nazionale del 65,9%). Se per molti ragazzi stare in rete, scambiarsi contenuti e messaggi, rappresenta un elemento di apertura al mondo, di fuoriuscita dall’isolamento con la possibilità di scoprire nuovi interessi e condividerli, per altri l’esposizione in rete produce ansia o può portare ad una sovraesposizione digitale e ad una vera e propria forma di dipendenza.

Nella regione, le ragazze e i ragazzi di 11, 13 e 15 anni che mostrano un uso problematico dei social media sono il 12,7% (la media nazionale è del 13,5%). Sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l’età più critica è quella dei 13 anni: tra le principali motivazioni dell’uso intensivo dei social media c’è quello di scappare da sentimenti negativi. Per quanto riguarda, invece, i videogiochi, in Lombardia il 23,3% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico (in linea con la media nazionale, 24%): qui sono però i ragazzi ad essere più esposti e l’età di maggiore esposizione, in questo caso, si abbassa a 11 anni.

Benché ancora non esista una definizione univoca di dipendenza da internet, la Lombardia è la regione con il numero più alto di centri territoriali che offrono assistenza ai minorenni (33 centri). Le strutture sanitarie che in Lombardia si occupano, tra gli altri servizi, di questo tipo di dipendenze si trovano a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Monza, Milano, Mantova, Pavia e Varese.

Gli atti di cyberbullismo continuano ad essere protagonisti in rete soprattutto tra gli 11 e i 13enni e nel 2022 hanno segnato una crescita: in Lombardia gli adolescenti vittime di questi episodi sono il 14%[4]. Un uso intensivo di internet è associato anche a una maggior rischio di sovrappeso o obesità, a causa dell’inattività (navigare a lungo vuol dire stare molte ore seduti, per lo più fermi), e per le cattive abitudini alimentari legate all’iperconnessione: in Lombardia il 17,1% dei ragazzi è in sovrappeso o obeso, un valore più contenuto rispetto alla media nazionale che è del 22,6%.

I comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, da social media o da gioco online, sono correlati a un aumento dell’ansia sociale, della depressione e dell’impulsività, a un rendimento scolastico scarso e un maggior rischio di sovrappeso o obesità. Uno degli effetti legati alla dipendenza da internet è l’autoisolamento, che può raggiungere le forme più estreme nel fenomeno degli hikikomori, che letteralmente significa ‘stare in disparte’ e indica coloro che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi senza avere contatti con il mondo esterno, utilizzando internet e i social network come unici mezzi di comunicazione. Un fenomeno che esplode soprattutto tra i 15 e i 17 anni.

In questo scenario, è fondamentale puntare su un processo di alfabetizzazione digitale, in cui anche la scuola svolge un ruolo fondamentale nell’insegnare a utilizzare i linguaggi e gli strumenti in modo adeguato e sicuro. Dotare tutte le scuole di una connessione veloce e stabile e di strumenti digitali adeguati rappresenta il prerequisito essenziale per ridurre il digital divide e combattere la povertà educativa digitale, dando priorità agli istituti situati in aree particolarmente svantaggiate dove maggiore è l’incidenza della povertà materiale ed educativa.

Secondo le stime, guardando alla percentuale di scuole con la banda ultra larga, la Lombardia è la seconda regione più avanzata con il 21,3% di scuole ancora da connettere sul totale delle sedi scolastiche, dopo la Puglia (14,4%). Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, a Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Sondrio tutte le scuole sono ormai connesse, a Como il 78%, a Lecco il 75%, a Varese il 67%, a Pavia il 60%. Per quanto riguarda, invece, le scuole secondarie di secondo grado, tutte le principali città presentano scuole connesse in oltre il 90% dei casi (con il Comune di Milano che presenta solo due scuole ancora sconnesse), ad eccezione di Lodi (86%), Varese (78%), Pavia (64%) e Mantova (17%).

“L’ambiente digitale -commenta Raffaela Milano, direttrice programmi e advocacy Italia-Europa di Save the Children- rappresenta per le giovani generazioni una straordinaria opportunità di abbattimento delle disuguaglianze e di ampliamento degli orizzonti, ma è necessario che tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti siano accompagnati nella acquisizione delle competenze indispensabili per navigare in rete in modo creativo e consapevole”.

Per questo motivo, “è necessario coinvolgere e formare le figure adulte di riferimento, a partire dai genitori e dai docenti, anche sulle nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, consapevoli di come l’età media del primo accesso alla rete con la pandemia si sia drammaticamente abbassata, occorre un forte impegno congiunto da parte delle istituzioni e delle piattaforme per prevenire i gravi rischi che i bambini e le bambine possono incontrare on line e consentire loro una navigazione sicura” .