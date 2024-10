Cybersecurity: Mocerino (Netgroup), ‘contro hacker usare strategia contrasto mafia’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “La lezione di Falcone e Borsellino per contrastare la nuova forma di criminalità organizzata : trasformare gli hacker in collaboratori di giustizia”. Così in una nota Giuseppe Mocerino, presidente di Netgroup ed esperto in cybersicurezza. “La vicenda di Carmelo Miano, giovane ingegnere che ha violato i server delle procure di mezza Italia ci insegna che non esistono siti sicuri e che se sei un prodigio ma usi la tua maestria fuori dalle regole, nessuno cercherà di arruolarti tra i ‘buoni’”.

“Diventerebbe più semplice arginare il fenomeno se con i vari Miano si facesse quello che è stato fatto con la criminalità organizzata: trasformali in collaboratori di giustizia. I dati sono la vera ricchezza del momento, cercare però il flusso dei soldi, come intuirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel dare la caccia ai boss di Cosa Nostra, è quasi impossibile . I due magistrati, però, hanno dimostrato che anche i mafiosi più irriducibili possono ‘pentirsi’, se e quando conviene loro. Dunque bisogna iniziare a pensare all’ hackeraggio come ad un vero e proprio crimine organizzato ed agire di conseguenza sulla scia della strategia di contrasto alla mafia”.