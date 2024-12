Cybersicurezza: 30 anni di Netgroup, ‘pronti a lancio nostro satellite’

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – La multinazionale italiana della cybersicurezza Netgroup festeggia i suoi trent’anni di vita e traccia un bilancio che è anche un punto di partenza. “Siamo in un nuovo inizio, pronti per affrontare le sfide del futuro. Guardiamo al cyberspazio come alla prossima frontiera, dove la nostra esperienza nella protezione dei dati si unisce a progetti ambiziosi, come il lancio di un satellite in orbita bassa e l’ adesione al programma europeo IRIS², per lo sviluppo di soluzioni avanzate di crittografia quantistica. In questi trent’anni di attività abbiamo sempre lavorato per un ecosistema digitale più sicuro, affidabile e innovativo,” afferma Giuseppe Mocerino, presidente di Netgroup.

In occasione del trentennale sono stati conferiti, nel corso di un evento speciale a Roma, i premi della prima edizione di “Humans For” a personalità che hanno contributo a supportare il progresso tecnologico. I riconoscimenti sono andati a Federico Ferrazza per la divulgazione digitale, Domitilla Benigni per l’imprenditoria, Mario Ciclosi per l’identità digitale , Roberto Baldoni per la cybersicurezza ed Enrico Giovannini per l’Innovazione Sostenibile.