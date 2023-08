Cybersicurezza: Ambrosi (Fdi), ‘attacco hacker filorusso? Strategico investire in protezione’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “L’ennesimo attacco hakcer, questa volta da parte del gruppo filorusso Noname057(16), evidenza come la cybersicurezza sia un tema sempre più di interesse nazionale. Proteggersi da questi attacchi vuol dire infatti tutelare la nostra sovranità, a partire da quella digitale, e salvaguardare i nostri interessi strategici, oltre che il nostro tessuto economico e produttivo”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

“Questi hacker-attivisti hanno inizialmente colpito numerose aziende del trasporto pubblico locale di diverse zone d’Italia, dall’Amat di Palermo all’Anm di Napoli, dall’Azienda consorzio trasporti veneziano a Cagliari trasporti mobilità, da Siena mobilità all’Azienda regionale sarda trasporti, dalla Sad di Bolzano a Trentino trasporti. Hanno poi attaccato 16 siti di numerose importanti banche italiane e infine oggi alcuni siti giornalistici. Ringrazio la polizia postale per il grande lavoro che sta facendo in queste ore e il governo Meloni che mediante il ministro Urso sta lavorando fortemente sul tema. La nostra Nazione si trova con sempre maggiore frequenza a essere vittima di attacchi cibernetici: occorre quindi dotarsi di figure altamente specializzate che sappiano contrastare e prevenire questi cyber-crimini, anche grazie all’ausilio di sistemi informatici di sicurezza su cui occorre investire affinché le nostre aziende e i nostri asset non vengano messi in pericolo”, conclude.