Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – In Procura a Roma è attesa una informativa sul nuovo attacco hacker al ministero delle Imprese e del Made in Italy. A piazzale Clodio è già aperto un fascicolo sugli ultimi attacchi informatici a enti, istituzioni e imprese del nostro Paese, in alcuni casi rivendicati da organizzazioni che accusano l’Italia per il supporto all’Ucraina. A indagare è la Polizia postale, con il coordinamento dei pm capitolini.