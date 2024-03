Cybersicurezza: Giorgianni (Fdi), ‘+20% truffe on line nel 2023, proponiamo pdl e aggravanti’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Una proposta di legge per combattere le truffe on line, a prima firma Letizia Giorgianni, deputato Fdi, è stata presentata questa mattina in sala stampa a Montecitorio. La proposta, pensata a tutela delle migliaia di cittadini vittime delle truffe telematiche “aumentante nel 2023 del 20% per un valore complessivo di 137 mln di euro di profitti”, vuole intervenire sull’adeguamento del piano normativo. “Il corrente impianto penale – spiega Giorgianni – non considera ancora la nuova fattispecie di reato, si rapporta infatti all’articolo 640 del Codice penale, sulle truffe. Ma noi pensiamo che la truffa on line sia peggio di quella fisica”.

“Noi proponiamo una serie di aggravanti”, anche sulla scorta di alcune pronunce della Corte di cassazione. “Le pene a nostro avviso non sono severe come dovrebbero. Ad oggi per questo tipo di reati non si fa un giorno di carcere. Cerchiamo di creare questo tipo di deterrenti”.

Presenti con Giorgianni gli altri deputati di Fratelli d’Italia firmatari della proposta di legge, Grazia Di Maggio e Fabrizio Rossi. In sala anche il presidente dell’associazione Consumerismo Luigi Gabriele e Lorenzo Allegrucci, vicepresidente della associazione ItaliaOggi.