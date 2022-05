Maggio 11, 2022

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Con una guerra in corso le minacce informatiche sono ancora più insidiose e pericolose. Oggi hacker russi hanno rivendicato un attacco ai siti del Senato, del Ministero della Difesa, di una banca e altri. Una dichiarazione ostile che non va sottovalutata. Per questo è necessario, ora più che mai, rafforzare la nostra cybersecurity. È un tema strategico per la nostra sicurezza nazionale”. Lo ha detto il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.