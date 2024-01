Cybersicurezza: Mantovano, ‘carenza professionalità tecniche’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “E’ facile coprire la parte amministrativa, è difficilissimo coprire la parte tecnica. E’ un problema di sistema, questa tipologia di professionalità è carente; è una carenza che interessa la nostra università ed è un lavoro che va intensificato ma non può dare risultati immediati”. Lo afferma il sottosegretario del consiglio dei ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, davanti alla Commissione Difesa in merito all’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica, nuovi profili e criticità, sul problema delle risorse umane e i reclutamenti per l’Agenzia.