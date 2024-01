Cybersicurezza: Mantovano, ‘forte aumento attacchi dopo guerra Kiev e Mo’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Sul ddl sulla cybersicurezza approvato oggi in Consiglio dei ministri “credo sia utile partire sullo stato dell’arte come è adesso e sul quale intervengono queste norme che vengono consegnate al Parlamento. Lo stato dell’arte ha visto anzitutto un incremento significativo negli ultimi anni, in particolare dopo l’avvio del conflitto in Ucraina e ancora di più dopo l’avvio del conflitto in Medioriente, di attacchi cyber nelle varie modalità in cui si articolano, sia quelli che murano a provocare danni anche di immagine -si pensi all’attacco al ministero degli Esteri e altri siti istituzionali mentre Zelensky atterrava a Ciampino-, sia dei cosiddetti ransomware, cioè la versione cibernetica delle estorsioni”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

In tutto questo, quella vigente è una “legislazione risalente a 20 anni fa, più di un’era geologica” quando si parla di temi come questi, infatti, per “le sanzioni previste, al criminale conviene oggi fare questo tipo di attacchi che rubare frutta al supermercato, perché sono previsti pochi mesi di reclusione che poi non si espiano”. Inoltre “non c’è coordinamento tra i vari soggetti che possono intervenire, ed è ancora poca diffusa la consapevolezza della gravità della posta in gioco” nelle varie amministrazioni.