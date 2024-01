Cybersicurezza: Mantovano, in ddl no norme su Ia, attendiamo Regolamento Ue**

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Il ddl sulla cybersicurezza varato oggi dal Cdm “non contiene disposizioni su IA, non perché dimentichi, ma perché sta per essere dettagliato un Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale e sarebbe stato fuori luogo” intervenire oggi, “non appena ci saranno” le norme europee “si interverrà ad integrare” il ddl “con la parte sull’IA”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Mantovano ha inoltre puntualizzato che la cybersicurezza e il tema dell’Ia saranno “una costante nei ministeriali” del G7 sotto la presidenza italiana, e “tra i focus più significativi del vertice tra i capi di Stato e di governo che si terrà in Puglia a giugno”.