Cybersicurezza: Mantovano, ”strette’ web da regimi autocratici, cerchiamo altre vie’

16 Maggio 2024

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La sfida per la sicurezza costituisce, una dimensione della più ampia sfida per la difesa e per la promozione dei valori su cui poggiano le nostre società democratiche: proprio nella dimensione digitale hanno trovato uno dei principali veicoli con cui esprimersi. Mentre i regimi autocratici provvedono alla sicurezza operando una facile “stretta” sui diritti individuali e aumentando la sorveglianza sui cittadini – a cominciare dal controllo massivo dei contenuti pubblicati online – il nostro attaccamento ai valori di libertà e di rispetto della persona ci impone di trovare vie diverse”. A rimarcarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo al gruppo di Lavoro G7 sulla cybersicurezza.