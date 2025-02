Cybersicurezza: Pd in aula alla Camera, ‘governo si svegli, dobbiamo reagire’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb (Adnkronos) – Il “pieno sostegno al presidente Mattarella per i ripetuti attacchi e le minacce inaccettabili” è stato ribadito stamattina in aula alla Camera dal deputato del Pd Andrea Casu a nome dell’intero Gruppo dem.

“Dopo le minacce stanno continuando, anche oggi, gli attacchi hacker alla presidenza della Repubblica, alle istituzioni italiane, alle Regioni, agli enti locali e alle sedi di partito, piena solidarietà alla sede di FdI colpita. Vene colpita tutta la democrazia”, ha proseguito Casu.

“Questi attacchi denunciano una fragilità dei sistemi di difesa. Bisogna esprimere solidarietà a chi lavora oggi per contrastare questi attacchi ma non possiamo far finta di non vedere che siamo troppo deboli, bisogna dire al governo di svegliarsi: è il momento di alzare la guardia, dobbiamo reagire”, ha concluso Casu.