D-Day: Bossi, ‘prova che quando popoli lottano per libertà e democrazia, poi vincono’**

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Come consuetudine, esprimo la mia riconoscenza agli americani, in occasione del D-Day, per non dimenticare il sacrificio di quanti hanno combattuto per liberarci dall’oppressione nazi-fascista”. Lo ha dichiarato Umberto Bossi, fondatore della Lega, nella ricorrenza dello Sbarco in Normandia. “Il 6 giugno del 1944 – ha proseguito Bossi – ha cambiato il corso della storia salvandoci, per questo è importante ricordare lo Sbarco in Normandia. È la prova provata che quando i popoli combattono per la libertà e la democrazia, alla fine vincono”.