Da Calvé la campagna ‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’

17 Maggio 2024

Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Da sempre, condividere il cibo va ben oltre il semplice nutrirsi: è un’esperienza sociale che crea legami. Calvé, in occasione degli Uefa euro 2024TM e in qualità di Official BBQ Partner della manifestazione, incoraggia la creazione di questi legami grazie all’amore condiviso che le persone hanno per il cibo. E quale miglior pasto per celebrare l’arrivo dell’evento calcistico dell’anno e riunire tutti gli appassionati (e non), se non un conviviale e festoso barbecue? È questo il concetto al centro della nuova campagna ‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’ di Calvé, che promuove la gioia di stare insieme: una sensazione che accomuna il buon cibo e il calcio, specialmente durante le partite, quando milioni di tifosi si radunano entusiasti per tifare la propria squadra.

In linea con i valori di Calvé che da 50 anni è sulle tavole di milioni di italiani accompagnandoli in tante occasioni e momenti di vita quotidiana, la campagna celebra il barbecue in quanto arte culinaria libera e semplice: infatti, può essere interpretata e preparata da chiunque abbia voglia di mettersi alla prova, oltre a essere un rito capace di riunire le persone attorno a sapori che mettono d’accordo tutti, rendendo lo stare insieme ancora più piacevole e gioioso.

E Calvé per l’occasione ha messo in gioco una nota stella del calcio: Federico Chiesa, campione italiano e Ambassador della campagna ‘E’ tempo di barbecue, Mettiti in gioco’. Oltre a lui, per riunire i tifosi durante le giornate di gioco e incoraggiarli a realizzare i migliori barbecue, sono stati coinvolti Jack Grealish dall’Inghilterra e Joshua Kimmich dalla Germania – che prenderanno parte, quest’anno, ai campionati europei – insieme al vincitore di Euro 2008 David Villa e all’ex capitano della Repubblica Ceca Petr Cech.

“Il calcio – ha dichiarato Federico Chiesa – come il cibo, possono essere espressione della cultura e dell’identità di un paese, oltre ad essere momenti di celebrazione, unione e gioia. La passione, il senso di condivisione e la volontà di mettersi in gioco dando sempre il massimo, propri di Calvé, sono gli stessi elementi con cui mi muovo io sul campo Sono entusiasta di questa collaborazione in occasione degli Uefa euro 2024TM, che regaleranno a tutti l’opportunità unica di riunirsi per tifare per la propria nazione, magari davanti ad un invitante barbecue”.

Riunire le persone durante le partite e far vivere loro le migliori esperienze di barbecue è la ragione per cui Calvé si è unita a Uefa euro 2024TM in qualità di Official BBQ Partner. In occasione di questa speciale partnership, Calvé porterà in tutti gli stadi del campionato e in numerosi supermercati una speciale limited edition grafica per alcune sue classiche salse, così da rendere i barbecue estivi ancora più divertenti e a tema Europei.

“Un buon BBQ – ha commentato Maria Teresa Parrello, head of marketing nutrition dressing di Unilever Italia – è un’ottima opportunità per riunire famiglia e amici durante gli Uefa euro 2024, indipendentemente dalla squadra per cui si fa il tifo Vogliamo aiutare le persone a vivere la migliore esperienza di gusto possibile: i nostri prodotti Calvé, dalla tanto amata maionese classica alle salse speciali come la salsa barbecue e la salsa burger e tante altre, giocano qui un ruolo chiave per rendere un semplice BBQ un’occasione di celebrazione e condivisione unica, trasformando piatti da buoni a buonissimi grazie alla sola aggiunta della salsa giusta”.

La campagna multicanale ‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’ prevede diversi touchpoint, a partire da uno spot con i calciatori Federico Chiesa, Jack Grealish e Joshua Kimmich on air sulle reti Publitalia ’80 e Discovery Media dal 19 maggio al 14 luglio. Pianificato da Mindshare, il commercial si apre con un cielo nuvoloso e un uomo annoiato davanti alla griglia: tutto si ravviva, però, nel momento in cui decide di mettersi in gioco con le salse Calvé, che aggiungono non solo vivacità al barbecue, ma accendono anche l’atmosfera di spensieratezza, convivialità e divertimento. Ci pensa poi la stella calcistica Federico Chiesa, ospite della grigliata insieme a Grealish e Kimmich, a portare ancora più movimento dando inizio ad uno scambio di palleggi in giardino.

La campagna prenderà vita anche nel punto vendita con materiali di visibilità e comunicazione e sui canali digital e social del brand (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube); a integrare la multicanalità della campagna è prevista anche un’attività di pr e influencer marketing curata dall’advisor di comunicazione Edelman Italia. Tutti i fan di Calvé avranno anche la possibilità di partecipare ad un concorso per provare a vincere gli attesissimi biglietti per le partite, inclusa la finale degli Uefa euro 2024 allo Stadio Olimpico di Berlino, domenica 14 luglio, oltre a numerosi altri premi per accendere di gusto e divertimento i propri barbecue, come set di utensili per la griglia, taglieri, borse frigo e palloni da calcio.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing Uefa ha affermato: “La partnership con Calvé per gli Uefa euro 2024 ci aiuta a raggiungere milioni di persone ogni giorno. Noi crediamo che il cibo sia una parte fondamentale dell’esperienza calcistica durante le partite e che svolga un ruolo universale nel riunire le persone. Grazie a Calvé, quest’estate i fan avranno la possibilità di avvicinarsi ancora di più al mondo degli Europei attraverso la campagna ‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’ e con i premi ed esperienze messe in palio”.