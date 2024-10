Dacia: alla Duster il premio Auto Europa 2025

22 Ottobre 2024

Milano, 22 ott. – (Adnkronos) – E’ la nuova generazione della Dacia Duster, appena lanciata, il modello che ha conquistato la 39ma edizione del premio Auto Europa 2025 assegnato a Milano dagli iscritti dell’UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) che l’hanno scelta dapprima tra 27 modelli – rigorosamente prodotti in Europa – la cui commercializzazione è iniziata tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024, quindi tra le sette finaliste che si sono giocate il premio durante l’evento organizzato nella sede milanese della Bosch, partner dell’iniziativa. Per il brand del gruppo Renault è il primo successo nella rassegna a conferma di una accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. A consegnare il premio è stato Fabrizio Giugiaro, che ha parlato dei programmi futuri della sua azienda GFG.

Dacia ha superato la concorrenza agguerrita delle sette finaliste: Alfa Romeo Junior, Bmw X2, Lancia Ypsilon, Maserati Grecale Folgore, Mini Countryman e Toyota C-HR. La motivazione del riconoscimento sottolinea come il brand ha compiuto notevoli miglioramenti per quanto riguarda stile, qualità e completezza di gamma, senza tuttavia rinunciare alle sue caratteristiche tradizionali, come economicità e praticità, senza snaturare quindi l’identità del brand. Per Giulio Marc D’Alberton (Dacia/Mobilize Communication Manager) si tratta di “un riconoscimento per noi importante di quello che é stato un lungo cammino di rinnovamento del brand che é passato dal low cost al value for money. Nuovo Duster rappresenta al meglio questa nuova era per la Casa ed é quasi un brand nel brand, con una forte riconoscibilità presso il pubblico”.

Oltre al premio Auto Europa 2025, sono stati assegnati anche i premi alle vetture scelte dagli opinion leader e dalla giuria popolare, che hanno votato le loro preferenze sul sito messo a disposizione dall’UIGA. BMW X2 è stata scelta dalla giuria degli opinion leader: a consegnare il riconoscimento è stata Michela Cerruti, già pilota professionista anche nella Scuderia di Iarno Trulli in Formula E e vincitrice di numerose gare europee. Alfa Romeo Junior è stata preferita dalla giuria popolare e la coppa le è stata consegnata da Maurizia Bagnato, direttore di Innovazione e vendite di Bosch. Maurizia da alcuni anni è uno dei manager più preparati a interpretare il nuovo ruolo che i prodotti Bosch hanno nel mondo dell’auto e non solo. “Auto Europa – ha dichiarato – è un riconoscimento per le auto che offrono contenuti innovativi in qualsiasi segmento, anche per giudici diversi, come possono essere i giornalisti, gli opinion leader o il pubblico. Stiamo vivendo un momento difficile, molto competitivo con nuovi protagonisti, senza chiare strategie normative: le finaliste del premio rappresentano il vertice della tecnologia europea nel mondo automotive”.