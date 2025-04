Daily Crown: ‘As Ever’ parte col botto, a ruba le marmellate di Meghan

3 Aprile 2025

Washington, 3 apr. (Adnkronos) – La tanto pubblicizzata marmellata di Meghan, dal costo di circa 13 euro a barattolo, e la collezione di tisane, granuli di fiori e miele di lusso da 26 euro sono letteralmente andati a ruba, subito dopo che il marchio As Ever della duchessa, in joint venture con Netflix, ieri ha iniziato ad accettare ordini. Alcuni dei suoi prodotti sono presenti nella serie di cucina e lifestyle ‘With Love, Meghan’, iniziativa imprenditoriale cruciale per i Sussex, che nel 2020 hanno firmato un accordo multimilionario con il gigante dello streaming.

La serie Netflix ha ricevuto molte critiche al momento della sua uscita, il 4 marzo, ma è diventata il decimo programma più visto sulla piattaforma e tornerà per una seconda stagione. Meghan ha scritto in una newsletter via email ai suoi follower: “As Ever è nato come un saluto finale, ma oggi sono felice di annunciarlo: è un benvenuto”. E ha aggiunto di sperare che il suo marchio “diventi personale e gioioso anche per voi”. ‘As Ever’ ha fatto notizia in tutto il mondo e la duchessa e Gwyneth Paltrow hanno pubblicato sui social media un video che le ritrae insieme per rispondere alle notizie che riguardano l’accesa concorrenza fra il marchio di Meghan e ‘Goop’, l’azienda di benessere dell’attrice.

Quanto al prezzo dei prodotti venduti da Meghan, i clienti hanno acquistato la sua marmellata al lampone in una confezione ricordo per 13 euro, ma per chi se l’è perso, il barattolo sarà disponibile anche senza la scatola, per circa 8 euro. Il prezzo si attesterà così a quello del negozio online della casa reale di King’s Highgrove, che vende una confettura biologica di lamponi e more a 8,35 euro. Anche la tenuta reale di Sandringham vende una confettura di lamponi e gin 8,35 euro. Gli ultimi articoli ad essere andati esauriti sono stati il ​​preparato per crêpe e quello per biscotti di pasta frolla, entrambi al prezzo di 13 euro.