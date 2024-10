Daily Crown: barbecue con vincitore MasterChef per Carlo a fine tour Australia

22 Ottobre 2024

Canberra, 22 ott. (Adnkronos/Afp) – Re Carlo III e la regina Camilla hanno concluso oggi a Sidney il loro tour australiano, il primo del monarca all’estero dopo l’annuncio della sua malattia. All’inizio della giornata Charles ha partecipato ad un barbecue nella periferia orientale della città di Parramatta, un’area multiculturale che ospita grandi comunità cinesi e indiane che tradizionalmente sostengono scarsamente la monarchia. L’evento è stato supervisionato dal vincitore del programma di cucina MasterChef Australia. Nel pomeriggio migliaia di persone con ombrelli per proteggersi dal sole si sono radunate davanti all’iconico Teatro dell’Opera di Sidney nella speranza di incontrare il monarca.

Decorato come ammiraglio onorario della Marina australiana questo fine settimana, Charles ha ispezionato una flotta di cacciatorpedinieri lanciamissili e cacciamine costieri. Le bande militari hanno suonato l’inno britannico, “God save the King”, prima del sorvolo di elicotteri e aerei da combattimento sul porto. Nel pomeriggio il re ha visitato il capezzale dei malati di cancro, dove ha incontrato due famosi oncologi in un ospedale e laboratorio di ricerca di Sydney, l’Australian Melanoma Institute, specializzato nel cancro della pelle.

Nel corso della giornata, Carlo ha visitato il National Indigenous Centre of Excellence, un’organizzazione che si occupa del miglioramento delle condizioni di vita degli aborigeni, dove il re è stato accolto con una cerimonia tradizionale. Dopo le proteste di ieri a Canberra della senatrice aborigena Lidia Thorpe, il sovrano è stato fotografato mentre abbracciava un membro della “generazione rubata” australiana, lo zio James Michael ‘Widdy’ Welsh. “Gli abbracci sono una cosa buona”, ha affermato Carlo mentre abbracciava il 72enne Welsh, che all’età di otto anni fu strappato dalla sua famiglia nel tentativo di sradicare la sua generazione dalla cultura indigena.

Ieri, il monarca era stato interpellato da un funzionario eletto australiano sull’eredità della colonizzazione britannica nel Paese, dopo aver invocato la mobilitazione contro il cambiamento climatico davanti al Parlamento di Canberra. L’Australia è stata una colonia britannica per più di un secolo, durante il quale migliaia di aborigeni australiani furono uccisi e intere comunità furono sfollate. Ha respinto con referendum nel 1999 una modifica della Costituzione per diventare una Repubblica. Nessuna riforma in questo senso è oggi all’ordine del giorno e il re Carlo resta capo di Stato.

Secondo un recente sondaggio, circa un terzo degli australiani sarebbe favorevole all’abolizione della monarchia, un terzo sarebbe favorevole al suo mantenimento e un terzo non ha alcuna opinione. Dopo il tour australiano, la coppia reale partirà domani per una visita di cinque giorni alle Isole Samoa.