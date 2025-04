Daily Crown: Camilla, ‘Carlo lavora molto perché sta meglio, ma deve rallentare’

14 Aprile 2025

Londra, 14 apr. (Adnkronos) – Re Carlo “ama il suo lavoro e questo lo spinge ad andare avanti”. Lo ha detto ai media britannici la regina Camilla, aggiungendo che, poiché la sua salute “sta migliorando, ora il sovrano vuol fare sempre di più”. Charles, in cura contro il cancro da oltre un anno, la scorsa settimana ha partecipato a un intenso programma di eventi durante la visita di Stato di quattro giorni in Italia. A proposito del viaggio, che coincideva con il 20mo anniversario di matrimonio della coppia reale, Camilla ha detto di “sognare” il carico di lavoro del marito divenga più leggero. “Penso che ami il suo lavoro e che questo lo spinga ad andare avanti. E penso che sia meraviglioso, se sei stato malato e ti stai riprendendo. Ma ora lui vuole fare sempre di più. Questo è il problema”.

Fonti reali hanno ribadito che le cure del re stanno procedendo bene, come dimostra il ‘permesso’ che i medici gli hanno accordato per continuare a lavorare e viaggiare, con la previsione di altri viaggi all’estero quest’anno. “Sa di essere fortunato a trovarsi nella posizione di fare la differenza, ed è determinato a farlo”, ha affermato un alto funzionario del Palazzo in merito alla determinazione del re 76enne a continuare a lavorare. Riguardo a come convincerlo a rallentare, il funzionario ha aggiunto: “Ci abbiamo provato tutti! Ma come tutti avranno visto, il re ama il suo lavoro e ama interagire con quante più persone possibile”.

Un recente effetto collaterale negativo della cura contro il cancro ha costretto il re a un breve ricovero in ospedale, ma ciò è stato descritto come un piccolo inconveniente in un quadro più ampio di progressi positivi. Durante la sua visita in Italia ha gestito un fitto programma di cerimonie ed eventi. Tra questi, un incontro privato, a sorpresa, con Papa Francesco in Vaticano, dove il pontefice ha fatto i suoi migliori auguri a Carlo e a Camilla per il loro ventesimo anniversario di matrimonio. Si è trattato di uno dei momenti più importanti del viaggio per la coppia reale. Un alto funzionario del Palazzo ha affermato che “entrambi sono tornati a casa con la sensazione che sia stato un momento molto significativo e speciale”.

“Chi crederebbe mai che siano passati 20 anni”, ha detto la regina a proposito del suo matrimonio. “Qual è il segreto? Non lo so. Beh, suppongo sia semplicemente questo tipo di amicizia, ridere delle stesse cose e andare avanti con la vita”, ha raccontato, spiegando che gran parte del suo tempo e di quello del marito è occupato da doveri ufficiali. “Andiamo sempre in direzioni diverse, come navi che si incrociano nella notte. Ci sfrecciamo accanto”, ha concluso.