Daily Crown: Camilla celebra amore per Carlo in evento San Valentino dedicato a Shakespeare

Febbraio 15, 2024

Londra, 15 feb. (Adnkronos) – Camilla ha partecipato nel giorno di San Valentino a un evento che celebrava Shakespeare. Presenti numerosi attori che negli anni hanno recitato nelle rappresentazioni tratte dalle opere del drammaturgo inglese, da Judi Dench a Twiggy Lawson, a Vanessa Redgrave, a Brian Cox, a Jeremy Irons, a David Mitchell e a Robert Lindsay. Quest’ultimo, prima di interpretare Brush Up Your Shakespeare di Cole Porter, ha affermato che San Valentino è il “giorno perfetto per celebrare l’amore del re per Shakespeare e dunque per celebrare l’amore tra il re e la regina”. Carlo sarebbe dovuto essere presente al ‘Celebration of Shakespeare’ alla Grosvenor House di Londra, ma non vi ha partecipato a causa delle sue condizioni di salute.

Nel giorno di San Valentino, scrive il sito britannico Lbc, Camilla ha ricevuto in regalo due maglioni coordinati con un cuore dal conduttore della serata, il presentatore televisivo Gyles Brandreth, che ha detto di augurarsi che avrebbero tenuto il re e la regina “al caldo nelle fredde notti invernali”. Molti degli ospiti e tante star del palcoscenico hanno firmato un biglietto e hanno lasciato messaggi di auguri per Carlo. Lo stesso Brandeth ha poi brindato “all’amore di Shakespeare e all’amore tra il re e la regina”.

Nel corso dell’evento, scrive il Mirror, Camilla ha parlato anche con Alex Jenning, che interpretava il Duca di Windsor in The Crown, chiedendogli: “Allora quando hai interpretato Amleto?” Jenning le ha risposto: “Ho interpretato Amleto nel 1997, è stato un ruolo fantastico”. Vanessa Redgrave ha regalato, a nome delle dame presenti, un grande mazzo di rose alla regina. “Grazie, siete molto gentili”, ha detto Camilla, prima di farsi fare una foto di gruppo. Nella lista degli ospiti c’erano anche Sir Tim Rice, il poeta laureato Simon Armitage, sir David Suchet, la baronessa Floella Benjamin, Virginia McKenna, Jeremy Paxman, Fiona Bruce, Melvyn Bragg, il drammaturgo sir David Hare e l’impresario teatrale sir Cameron.