Daily Crown: ‘Carlo combatte contro cancro’, britannici preoccupati da parole Trump

10 Dicembre 2024

Washington, 10 dic. (Adnkronos) – Re Carlo III sta “combattendo duramente” contro il cancro. Lo ha detto al New York Post Donald Trump, dopo aver parlato, sabato, con il principe William. Non è chiaro se l’erede al trono abbia rivelato al presidente americano eletto qualcosa di nuovo sul padre o se i due abbiano soltanto scambiato convenevoli. Fatto sta – scrive il Washington Post – che il commento del tycoon, dopo la sua conversazione di 40 minuti con il principe di Galles, presso la residenza dell’ambasciatore britannico a Parigi a margine della la riapertura della cattedrale di Notre Dame, ha attirato l’attenzione dei sudditi britannici, perché finora la famiglia reale ha detto molto poco sullo stato di salute del re e perché è raro che chi vi partecipa parli pubblicamente del contenuto degli incontri ufficiali con i reali britannici.

Trump ha dichiarato al tabloid di aver chiesto a William notizie sulla salute della moglie e del padre, che nel corso dell’anno si sono entrambi sottoposti a cure per il cancro. William – ha riferito il futuro presidente degli Stati Uniti – ha detto che Kate – che a settembre ha annunciato di essere “libera dal cancro” e da allora è tornata gradualmente al suo ruolo pubblico – “sta bene”. Riguardo al padre, William ha detto che “sta combattendo molto duramente, e lui ama suo padre e ama sua moglie, quindi era triste”.

William ha sostituito il padre nella visita a Parigi in occasione della riapertura di Notre Dame. Il re è tornato ai doveri pubblici a fine aprile, ma con meno impegni rispetto al calendario reale. La scorsa settimana, Charles e William hanno ospitato una visita di Stato dell’emiro del Qatar a Buckingham Palace. A ottobre, il re ha preso parte a un tour di 11 giorni in Australia e Samoa. Kensington Palace ha affermato che Trump e William hanno avuto un incontro “caloroso e amichevole” a Parigi e che hanno discusso di una serie di questioni globali, concentrandosi sulla “relazione speciale” tra Regno Unito e Stati Uniti. Il palazzo ha dichiarato di non avere altro da aggiungere in risposta ai commenti di Trump.