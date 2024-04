Daily Crown: Carlo e Camilla celebrano in privato il loro anniversario di matrimonio

9 Aprile 2024

Londra, 9 apr. (Adnkronos) – Il 9 aprile di 19 anni fa Carlo e Camilla si sposavano con una piccola cerimonia civile a Windsor, dopo una lunga relazione iniziata nei primi anni ’70 e a quasi 8 anni dalla morte della principessa Diana. L’anniversario del matrimonio dei sovrani britannici, date le condizioni di salute del re, non sarà niente di sfarzoso, prevedendo – secondo gli esperti reali – solo una cena e uno scambio di lettere e di regali. Il 9 aprile, inoltre, è una ricorrenza poco felice per Charles, che proprio in questo giorno, tre anni fa, perse il padre.

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams, ha dichiarato a Gb News che “il 9 aprile è anche la data della morte del principe Filippo, quindi sarà venata di tristezza”, aggiungendo che probabilmente il re Carlo e la regina Camilla celebreranno “in privato” il loro anniversario, ma “potrebbero benissimo pubblicare una fotografia”.

La coppia reale si è sposata nel 2005, dopo essersi incontrata 35 anni prima a una partita di polo. Carlo e Camilla fecero la loro prima apparizione pubblica come coppia nel gennaio 1999. Poiché il futuro re e la futura regina erano entrambi divorziati, scelsero una cerimonia civile seguita da una benedizione al Castello di Windsor. Fitzwiliams ha commentato il rapporto della coppia, affermando che “la regina Camilla è la roccia cui si aggrappa il re, sono perfettamente adatti l’uno per l’altro, con gli stessi interessi, amici e senso dell’umorismo. Il fatto che lui soffra di una grave malattia li legherà ancora di più, poiché lei gli fornirà il sostegno emotivo fondamentale di cui ha bisogno in questo momento”.