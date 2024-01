Daily Crown: Carlo ha trascorso la terza notte in ospedale dopo l’intervento

Gennaio 29, 2024

Londra, 29 gen. (Adnkronos/Dpa) – Carlo III ha trascorso la terza notte in ospedale dopo essere stato sottoposto ad un intervento in seguito ad un ingrossamento della prostata. Ieri il re ha ricevuto due visite dalla regina Camilla, che ha sorriso ai fotografi quando ha mezzogiorno è arrivata in auto alla London Clinic, nel centro di Londra, ripartendo poco più di tre ore dopo. Alle 18 è tornata in ospedale dove è ricoverata anche la principessa Kate dopo un intervento chirurgico all’addome. Venerdì, dopo l’operazione, Camilla ha dichiarato che il re “stava bene”. Dopo essere stato ricoverato, Carlo ha preso del tempo per visitare sua nuora, che oggi è al 14esimo giorno di degenza in ospedale.

Non è noto quanto tempo Charles trascorrerà in ospedale. Il re è arrivato a Londra dal Norfolk giovedì. Gli è stata diagnosticata la condizione benigna il 17 gennaio mentre si trovava a Birkhall, nell’Aberdeenshire, dopo essere stato sottoposto a un controllo perché manifestava sintomi. Si ritiene che abbia voluto condividere la notizia per incoraggiare altri uomini a farsi controllare. L’Nhs, il sistema sanitario britannico, ha dichiarato che la pagina “ingrossamento della prostata” sul suo sito web ha ricevuto una visita ogni cinque secondi il giorno in cui è stata annunciata la diagnosi del re, con ulteriori enormi incrementi nelle visite nei giorni successivi.