Daily Crown: Carlo visita l’Alta Corta prima della sentenza sul caso Harry-Daily Mirror

Dicembre 15, 2023

Londra, 15 dic. (Adnkronos) – Re Carlo ha fatto visita alla Corte Reale di Giustizia di Londra ieri pomeriggio, qualche ora prima che la stessa corte emettesse la sentenza con cui ha decretato la vittoria del principe Harry nella causa per hackeraggio contro il Daily Mirror. I due fatti si susseguono dunque a poche ore di distanza l’uno dall’altro, ma, nonostante il tempismo quasi perfetto, non sembrano essere in correlazione fra loro. Anche perché la visita del sovrano britannico, che è stata definita “a sorpresa” probabilmente per il fatto di non essere stata annunciata, era evidentemente programmata, come dimostra la targa che Carlo ha scoperto e su cui erano incisi, in caratteri d’oro e a imperitura memoria, il proprio nome, la data di ieri, nonché l’evento di cui stiamo parlando.

Tacciano dunque la malelingue: King Charles si è recato presso l’Alta Corte esclusivamente per celebrare, come ha detto, il “lavoro eccezionale” del suo personale e dei suoi volontari. “Cosa faremmo senza di voi?”, ha affermato il re. “Grazie enormemente a tutti per l’impegno profuso nel mantenere il sistema giudiziario di cui tanti altri sembrano essere invidiosi, come ho capito viaggiando in tutto il mondo. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza, in particolare i magistrati, per il lavoro straordinario che svolgono, mettendo in qualche modo questi compiti onerosi prima di tutto il resto: è davvero straordinario ed è un sistema meraviglioso”. La visita ha inoltre un significato più profondo, poiché rafforza e onora il rapporto tra la magistratura e la Corona nell’anno stesso dell’incoronazione di Carlo (anche questo aspetto è sottolineato sulla targa).

Durante la sua visita, il re ha assistito a una mostra sulle donne giudice, ideata nel 2022 per celebrare il centenario della prima donna nell’Ordine degli Avvocati e celebra le donne che sono state pioniere e le cui carriere legali hanno aiutato altre donne nella magistratura. Il re ha poi sorpreso gli studenti dell’Ashcroft Technology College, quando è entrato nell’aula di tribunale in cui si trovavano. Avevano appena partecipato a un finto processo organizzato dall’organizzazione benefica Young Citizens, che promuove l’educazione giuridica nel Regno Unito. Dopo aver chiacchierato con alcuni studenti, Carlo si è spostato nella Painted Room, dove ha parlato con magistrati volontari che hanno speso il proprio tempo per sostenere il sistema giudiziario, ascoltando casi penali e familiari in tutta l’Inghilterra e il Galles.