Daily Crown: cosa regaleranno Carlo e Camilla al Papa? i precedenti illustri degli altri re

10 Febbraio 2025

Londra, 10 feb. (Adnkronos) – Carlo e Camilla hanno annunciato la scorsa settimana che, durante il loro viaggio in Vaticano, “il Re e la Regina si uniranno a Sua Santità Papa Francesco per celebrare l’Anno Giubilare 2025”. La visita segnerà il primo incontro di Carlo III con Papa Francesco dalla sua incoronazione nel 2023. I collaboratori del re stanno probabilmente già pensando a quali regali portare a Roma, scrive il sito cattolico The Pillar, poiché lo scambio di doni è una componente essenziale di un’udienza tra un Papa e un capo di Stato.

I sovrani britannici potrebbero trarre ispirazione dai regali reali fatti ai Papi nel passato. Nel suo elenco, The Pillar ricorda anzitutto quando la madre di Carlo III, la regina Elisabetta II, e il padre, il principe Filippo, fecero visita a Papa Francesco nel 2014. In quell’occasione gli offrirono un cesto pieno di prodotti agricoli britannici. Il principe tirò fuori una bottiglia di whisky, evidenziandone l’etichetta. Il single malt era “un whisky invecchiato 15 anni, esclusivo del Castello di Balmoral”, scrive il sito web WhiskyCast. Non si sa se il Papa in seguito lo abbia effettivamente bevuto o se lo abbia regalato.

Quando il re Abdullah dell’Arabia Saudita visitò il Vaticano nel 2007, ricorda ancora il sito cattolico, portò un regalo insolito. Il re “diede al Papa una spada, dicendogli che era ‘fatta di oro e pietre preziose'”, secondo un articolo del New York Times . Benedetto XVI fu fotografato mentre toccava la spada, che giaceva nel suo fodero in una scatola rivestita di feltro verde. Il re di Spagna Juan Carlos e la regina Sofia, invece, quando fecero visita a Papa Francesco nell’aprile 2014, gli portarono le opere complete di Santa Teresa d’Avila e San Giovanni della Croce. Ma il regalo più stravagante fu quello del re Manuele I del Portogallo, che nel 1514 regalò a papa Leone X un elefante bianco di nome Hanno. Purtroppo, il pachiderma morì appena due anni dopo il suo arrivo a Roma.