Daily Crown: dai bambini mutande a Carlo, il re ‘ringrazia e apprezza’

Ottobre 10, 2023

Londra, 10 ott. (Adnkronos) – Una scatola piena di mutande spedita a Buckingham Palace e la successiva risposta inaspettata del re e della regina ha riempito di felicità i bambini di una scuola elementare britannica. Gli alunni della Holy Trinity C della E Primary Academy School di Oswestry, nello Shropshire, avevano dipinto disegni colorati sulla biancheria intima bianca per poi inviarla a Carlo per celebrare la sua incoronazione a maggio. E soltanto qualche giorno fa hanno ricevuto una lettera di ringraziamento nella quale sia il sovrano che la consorte Camilla affermano di “apprezzare particolarmente” che i bambini abbiano dedicato del tempo per contribuire a “un’occasione davvero speciale”.

Salti di gioia ed entusiasmo alle stelle anche fra le maestre, che a distanza di tempo non si aspettavano più l’arrivo di una risposta. La classe era stata ispirata a inviare la biancheria intima al monarca dal libro ‘The King’s Pants’ di Nicholas Allan. Ma davvero inattesa è arrivata la lettera di ringraziamento dei reali, che hanno dichiarato: “Siamo stati profondamente toccati dal vostro messaggio gentile e premuroso dopo la nostra incoronazione. Siamo enormemente grati a tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni e apprezziamo particolarmente che abbiate così generosamente dedicato del tempo a scriverci in questa occasione davvero speciale”.

Il libro di Allan hanno incoraggiato le scuole di tutta la Gran Bretagna a inviare biancheria intima disegnata alla famiglia reale. L’autore ha affermato di essere “felice che la tradizione di inviare mutande al monarca continui. Parlai con la defunta Regina delle scuole che le inviavano mutandine disegnate e lei disse che le dame di compagnia lo trovavano molto divertente. È meraviglioso vedere che anche gli attuali re e regina lo apprezzano”.