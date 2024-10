Daily Crown: dal prossimo anno re Carlo tornerà a viaggiare regolarmente all’estero

29 Ottobre 2024

Londra, 29 ott. (Adnkronos) – Il re tornerà a viaggiare regolarmente all’estero dal’anno prossimo. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dando in questo modo un segnale ottimistico sull’andamento della terapia contro il cancro a cui il sovrano è sottoposto. Carlo volerà all’estero durante la primavera e l’autunno, i periodi tradizionali per i viaggi ufficiali della famiglia reale all’estero, ma sempre a condizione che i medici autorizzino di volta in volta i viaggi.

La notizia arriva dopo il recente tour del re con la regina in Australia e Samoa, viaggio che Carlo era “determinato” a compiere e che è stato “perfettamente tonificante” per il capo dello Stato, ha affermato un alto funzionario del Palazzo, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando a un programma completo di tournée all’estero per il prossimo anno, che sembra abbastanza normale, e per noi è un momento positivo, sapere che possiamo programmare in questi termini”.

Non sono stati forniti aggiornamenti sullo stato di salute del re o sulle sue cure, ma la notizia che Carlo intraprenderà altri viaggi all’estero suggerisce che il trattamento contro il cancro sia gestito con successo. Il re “ha apprezzato sinceramente” il tour e “si è trovato davvero bene” con il programma australiano e samoano conclusosi sabato, ha detto il funzionario, poiché ha sollevato “il suo morale, il suo umore e la sua ripresa. Il monarca trae grande forza dalla presenza della Regina, non da ultimo perché lei è una persona coi piedi per terra”.

Commentando la decisione di Carlo di intraprendere il tour in Oceania, il funzionario ha affermato: “Penso che sia una grande testimonianza della dedizione del re al servizio e al dovere il fatto che fosse pronto ad andare così lontano ed era incredibilmente felice e molto, molto determinato a farlo. È anche un ottimo esempio del modo in cui il re sta affrontando la diagnosi. Lui crede molto nella mente, nel corpo e nell’anima, e questa combinazione funziona per lui molto bene”.