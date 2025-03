Daily Crown: Harry di nuovo ‘in panchina’, stavolta nella nuova serie di Meghan

11 Marzo 2025

Washington, 11 mar. (Adnkronos) – Un principe Harry ancora una volta in panchina. Anche se ‘With love, Meghan’ è la serie (contestatissima) della duchessa di Sussex, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare il ruolo del secondogenito di re Carlo, di nuovo messo da parte, ‘spare’, come lui stesso si definisce nella sua scandalosa autobiografia. Nel programma Netflix, molto criticato ma che già ha in serbo una seconda stagione, il principe appare ogni tanto sullo sfondo delle inquadrature, spesso assieme ad altre persone, come fosse un ospite qualsiasi in casa Meghan Markle (o, meglio, “Meghan Sussex”, come la duchessa ha precisato).

Harry è come “rimpicciolito”, osserva in un editoriale sul Times, Shane Watson, esprimendo preoccupazione per le sue brevi apparizioni nel programma: “La seconda stagione di ‘With Love, Meghan’ è stata appena confermata e, che vi piaccia o no, non si può negare che per tutta la sua vita Meghan abbia lavorato per raggiungere questo risultato: incarnare un’icona di lifestyle”. “Dall’altra parte – chiosa – Harry appare come un pezzo di ricambio. Basta sbattere le palpebre e te lo perderai. Non solo, è incastrato in fondo alla folla di ospiti durante la festa di chiusura. Sembra rimpicciolito, incerto su cosa ci si aspetta da lui”.