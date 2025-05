Daily Crown: in un anno ricchezza personale di re Carlo aumentata di 30 mln sterline

16 Maggio 2025

Londra, 16 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il patrimonio personale di re Carlo III è aumentato di 30 milioni di sterline (oltre 35 milioni di euro) raggiungendo i 640 milioni di sterline (più di 760 milioni di euro) nell’ultimo anno, rendendo il sovrano britannico ricco quanto l’ex primo ministro Rishi Sunak e la moglie Akshata Murphy, secondo la Rich List del Sunday Times. Charles, salito al trono nel 2022, si classifica al 238mo posto dei Paperon de’ Paperoni del Regno Unito, scalando di 20 posizioni rispetto al 258mo posto del 2024.

I calcoli della Rich List del quotidiano suggeriscono che il monarca sia di 140 milioni di sterline (circa 166 milioni di sterline) più ricco di David e Victoria Beckham, che si dice abbiano un patrimonio di 500 milioni di sterline (quasi 600 milioni di euro), con l’ex capitano della nazionale inglese che risulta essere la stella sportiva più ricca della Gran Bretagna. Il patrimonio del monarca 76enne, che ha dovuto affrontare un anno difficile mentre continua a sottoporsi alle cure per il cancro, ha beneficiato del portafoglio di investimenti ereditato dalla defunta madre, la regina Elisabetta II, secondo quanto riportato dal quotidiano. Le sue proprietà private di Sandringham nel Norfolk e Balmoral nell’Aberdeenshire, appartenute alla regina Elisabetta II, fanno parte del suo patrimonio finanziario.

Il Sunday Times include solo i beni personali nella valutazione del patrimonio del sovrano. Quindi, non prende in considerazione la Crown Estate, che ha registrato profitti vertiginosi grazie agli accordi per i parchi eolici, la tenuta del Ducato di Lancaster, né i Gioielli della Corona, custoditi in trust dal re per la nazione.