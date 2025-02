Daily Crown: isolato e senza futuro, il principe Andrea compie 65 anni

18 Febbraio 2025

Londra, 18 feb. (Adnkronos/Afp) – Il principe Andrea compie domani 65 anni. Il suo compleanno mette in luce ancora di più il suo isolamento dalla famiglia reale e la sua reputazione distrutta dagli scandali. Non ci saranno infatti festeggiamenti ufficiali per l’imbarazzante fratello di Carlo III, che non ricopre più alcun incarico pubblico dal novembre 2019, dalla disastrosa intervista televisiva sulla sua amicizia con il miliardario americano Jeffrey Epstein accusato di pedofilia. Ha perso anche i titoli militari e i patronati reali nel 2022, dopo essere stato citato in giudizio da Virginia Giuffre, un’americana che lo aveva accusato di violenza sessuale quando aveva 17 anni, data “in prestito” secondo lei da Epstein. Il principe, che ha sempre negato, evitò il processo pagandole milioni di dollari.

La sua ultima foto con la famiglia reale è del marzo 2024. L’ex playboy dal sorriso smagliante, soprannominato in gioventù “Andy the Hot Bunny”, ha viaggiato per il mondo con grandi spese come rappresentante speciale del Regno Unito per il commercio internazionale (2001-2011). Oggi non lascia più l’Inghilterra. Ma i problemi per lui non sono finiti: a metà dicembre una sentenza ha rivelato che Yang Tengbo, un cinese sospettato di spionaggio, beneficiava di “un insolito grado di fiducia” da parte del principe che lo aveva invitato al suo 60esimo compleanno.

Nel cellulare del cinese, al quale ora è stato vietato l’ingresso nel Regno Unito, le autorità hanno trovato un promemoria che spiegava come parlare al principe, per il quale egli fungeva da intermediario in Cina. “È davvero importante non avere aspettative troppo alte – si legge nella nota – È in una situazione disperata e resisterà a qualsiasi cosa. Va tutto bene, tutto sta andando secondo i piani”. La vicenda ha fatto scalpore sulla stampa britannica, pronta a mettere in luce gli errori del principe, da anni criticato per loschi contatti d’affari internazionali. Il risultato immediato della vicenda è stato che lo scorso anno Andrew non si è unito alle festività natalizie della famiglia reale nella tenuta di Sandringham.

“L’elenco dei suoi contatti dubbi è quasi infinito”, ha dichiarato l’esperto reale Richard Fitzwilliams, riferendosi alle nuove rivelazioni sui legami con un uomo d’affari di origine russa, Oleg Firer. Ex ambasciatore straordinario a Grenada, dove gli è vietato l’ingresso, Firer sta cercando di raccogliere miliardi in Medio Oriente e in Cina, sfruttando la sua conoscenza del Duca di York, secondo il Daily Mail. “Non sappiamo quanti soldi abbia, ma sta chiaramente cercando di rimettersi in affari”, aggiunge Fitzwilliams. Perché Andrew deve garantire il suo stile di vita. Vive infatti in una residenza reale di 30 stanze, il Royal Lodge, vicino al Castello di Windsor. Il costo della sua sicurezza, che il re non paga più, è stimato in 3 milioni di sterline (3,6 milioni di euro) all’anno. Non riceve più le 250.000 sterline all’anno (300.000 euro) a cui aveva diritto come membro attivo della famiglia reale. Secondo la stampa, Carlo III, che vuole che lasci la sua residenza, ha anche smesso di pagargli un assegno annuo di un milione di sterline (1,2 milioni di euro).

Figlio prediletto della regina Elisabetta, Andrew ha trascorso 22 anni nella Royal Navy, celebrato come un eroe della guerra delle Falkland (1982) prima di diventare il rappresentante del Regno Unito per il commercio internazionale. Ha poi creato Pitch@Palace nel 2014, una rete filantropica per connettere piccoli imprenditori e investitori. Un successo a cui ha aggiunto un ramo commerciale dalla dimensione internazionale, congelato dopo lo scandalo Epstein. Ma nel maggio 2024, Yang Tengbo ha parlato di piani per “resuscitare Pitch sotto il nuovo nome Innovative Global”, secondo Sky News. La pubblicità negativa generata dal Duca continua senza sosta. Perfino la scuola “Prince Andrew” sull’isola di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale, ha recentemente annunciato che cambierà nome.