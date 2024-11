Daily Crown: Kate organizzerà i canti natalizi ‘all’insegna dell’amore e dell’empatia’

13 Novembre 2024

Londra, 13 nov. (Adnkronos) – La Principessa di Galles organizzerà il concerto di canti natalizi, riflettendo su “quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro, soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita”. La cerimonia avrà luogo il 6 dicembre presso l’Abbazia di Westminster, come parte del ritorno di Kate Middleton agli impegni pubblici dopo aver terminato la chemioterapia all’inizio di quest’anno.

Annunciando la data del servizio di canti natalizi ‘Together At Christmas’, Kensington Palace ha dichiarato: “Il servizio di quest’anno offre un momento per riflettere sull’importanza dell’amore e dell’empatia e su quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita. Il servizio metterà in luce le persone provenienti da tutto il Regno Unito che hanno dimostrato amore, gentilezza ed empatia verso gli altri membri delle loro comunità”.

Sarà la quarta volta che Kate mette in scena i canti natalizi, sostenuto dalla sua Royal Foundation e da quella del marito. Circa 1.600 persone saranno invitate a cantare e ad assistere alle esibizioni musicali di star come Paloma Faith, Olivia Dean e Gregory Porter. Sono stati chiamati a partecipare coloro che hanno supportato gli altri, sia a livello personale tramite amici e familiari, sia tramite il lavoro o il volontariato.

Il palazzo ha aggiunto che quest’anno Kate “ha voluto celebrare le tante persone che sostengono chi è nel bisogno, individui che hanno ispirato, consigliato, confortato e, soprattutto, dimostrato che l’amore è il dono più grande che possiamo ricevere”. Il tema trae ispirazione dalla storia di Natale, “che ci incoraggia a considerare le esperienze degli altri e l’importante bisogno umano di dare e ricevere empatia”.