Daily Crown: lo zio, ‘Kate riceve le migliori cure al mondo’

Marzo 7, 2024

Londra, 7 mar. (Adnkronos) – “Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le migliori cure al mondo”. Ha risposto con queste parole lo zio di Kate Middleton, quando la star del Grande Fratello Celebrity Ekin-Su ha chiesto a Gary Goldsmith della salute di sua nipote. “È fantastica, tornerà, certo che lo farà”, ha aggiunto il fratello della madre della principessa di Galles, che è uno dei concorrenti del reality britannico.

Martedì Goldsmith aveva criticato, proprio dalla casa del Grande Fratello, Meghan Marklel e il principe Harry, affermando, in riferimento al suo libro di memorie ‘Spare’, che il duca di Sussex non poteva “gettare la sua famiglia in pasto ai lupi”. Aveva inoltre sostenuto che l’ingresso di Meghan nella famiglia “ha messo i bastoni fra le ruote” della casa reale.

Tornando alle indiscrezioni che riguardano la salute di Kate, anche Kensington Palace si è pronunciato dopo le affermazioni di Goldsmith. Riferendosi a William, un portavoce reale ha detto alla rivista People: “La sua attenzione è sul suo lavoro e non sui social media”: come a dire che il principe non dà seguito ai pettegolezzi. L’assenza in pubblico della principessa e il minor numero di incarichi del figlio di re Carlo nelle ultime settimane hanno scatenato online molte speculazioni sulla salute di Kate.