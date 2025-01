Daily Crown: media, ‘il principe Andrea registrò un’azienda con un nome falso’

8 Gennaio 2025

Londra, 8 gen. (Adnkronos) – Il principe Andrea è stato denunciato alla polizia con l’accusa di aver utilizzato un nome falso per registrare un’azienda. Lo scrive il New York Post, secondo cui il terzogenito della regina Elisabetta utilizzò lo pseudonimo di Andrew Inverness nel 2003, quando assieme al magnate della vendita al dettaglio di articoli sportivi Johan Eliasch fondò una società chiamata Naples Gold Limited. Andrew, che possedeva quattro società collegate a quelle registrate con lo stesso nome presso la Companies House (l’agenzia del governo britannico che tiene il pubblico registro delle imprese), è stato descritto come un “consulente” sui moduli ufficiali, come mostrano i documenti ottenuti dal Post.

Ora, il gruppo anti-monarchico Republic ha accusato l’ex membro della famiglia reale di aver falsificato documenti ufficiali. Graham Smith, amministratore delegato dell’organizzazione, ha presentato una denuncia ufficiale a Scotland Yard. La polizia metropolitana di Londra sta al momento valutando se siano necessarie ulteriori azioni nei confronti del duca. “I reali sembrano credere di poter agire impunemente, un’impressione rafforzata dalla mancanza di azioni della polizia sulle gravi accuse di corruzione e reati sessuali”, ha detto Smith al Telegraph.

Ad Andrew fu conferito il titolo di conte di Inverness dalla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, dopo le nozze con Sarah Ferguson nel 1986. Tuttavia – precisa il New York Post – utilizzando il nome Andrew Inverness nei documenti ufficiali, il fratello minore di re Carlo si è cacciato nei guai, poiché deve affrontare accuse di utilizzo di un falso nome per scopi commerciali. Tutto questo avviene subito dopo la clamorosa chiusura della società finanziaria che gestiva gli investimenti privati ​​di Andrew.