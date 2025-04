Daily Crown: media, ‘re Carlo non risponde a telefonate Harry, più che mai distanti’

16 Aprile 2025

Washington, 16 apr. (Adnkronos) – Il rapporto del duca di Sussex, Harry, con suo padre, re Carlo, resta teso, segno che le ferite all’interno della famiglia reale sono tutt’altro che guarite. “Non credo che ci sia alcun riavvicinamento”, ha dichiarato una fonte vicina al palazzo a People nel numero di questa settimana. “Non è cambiato nulla”. “Sono distanti”, ha detto un’altra fonte, aggiungendo che il sovrano non risponde né alle lettere e né alle telefonate del figlio.

Harry è diventato una figura ‘familiare’ nelle aule di tribunale britanniche, dove ha combattuto contro la stampa scandalistica e per ripristinare la sua sicurezza finanziata dallo Stato quando si trova nel Regno Unito e che gli è stata tolta nel 2020 dopo che lui e Meghan Markle si sono ritirati dagli incarichi reali. Quest’ultima “è sempre stata la cosa più importante”, ha detto al magazine statunitense mentre lasciava la Royal Courts of Justice di Londra il 9 aprile.

Le tensioni in aula nel caso per la sicurezza a Harry rispecchiano la frattura personale tra padre e figlio, scrive la rivista. I consiglieri di Carlo sono direttamente collegati al Ravec, il Comitato Esecutivo Reale e Vip del governo, che ha negato la protezione a Harry. Una delle convinzioni più profonde di Harry è che la rimozione della sicurezza ufficiale sia stata un tentativo calcolato di controllare lui e Meghan e di dissuaderli dall’abbandonare la vita reale e iniziare un nuovo capitolo fuori dal Regno Unito.

Secondo il duca, la decisione ha solo rivelato fino a che punto il Palazzo fosse disposto ad arrivare, ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Harry ha ammesso che questa presa di coscienza “è stata difficile da accettare” e ha aggravato una frattura già profonda. Harry pensa che suo padre, che è il capo cerimoniale dello Stato, potrebbe facilmente intervenire e far sì che la sua sicurezza venga ripristinata, nonostante il palazzo lo abbia sempre negato.

Fonti vicine a Harry affermano che le sue telefonate e lettere continuano a rimanere senza risposta. L’allontanamento fra padre e figlio è così profondo che il duca ha appreso del ricovero del padre il 27 marzo, dovuto a complicazioni dovute alle cure, attraverso i media. Gli amici notano che durante ciascuna delle ultime tre visite di Harry nel Regno Unito, Carlo non è stato disponibile, incluso questo mese, nonostante l’udienza in tribunale del secondogenito del re fosse stata programmata da tempo e nota prima della sovrapposta visita di Stato del re in Italia.

Harry rimane inoltre all’oscuro delle attuali condizioni di suo padre e della sua prognosi. Persone vicine al duca credono che il re stia deliberatamente mantenendo le distanze, in parte per evitare di essere coinvolto nel processo sulla sicurezza. “La battaglia legale mette Harry in contatto diretto con le persone che eseguono gli ordini del re”, ha dichiarato a People l’autrice reale Sally Bedell Smith . “Se suo padre dicesse qualcosa di apparentemente innocuo, potrebbe finire nel bel mezzo del processo”.