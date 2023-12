Daily Crown: Meghan con il braccialetto di Carlo, è un messaggio di pace al re?

Dicembre 7, 2023

Washington, 7 dic. (Adnkronos) – A volte una colomba porta un braccialetto di diamanti anziché un ramoscello d’ulivo. Nella sua prima uscita – all’inizio della settimana a Santa Barbara, in California, da quando è stata pubblicata la versione olandese di ‘Endgame’, con i nomi dei ‘reali razzisti’ che chiesero a Harry che colore avrebbe avuto, una volta nato, il figlio – Meghan Markle è stata notata con il gioiello regalatole da re Carlo.

Meno vistoso dell’orologio della principessa Diana, che la duchessa di Sussex indossava sullo stesso polso, lo scintillante braccialetto Bentley & Skinner con 92 diamanti, che il padre di Harry le regalò per il fidanzamento con il figlio, non si vedeva da ameno sette mesi e, per gli esperti reali, potrebbe rappresentare un ‘omaggio’, un’offerta di pace al re dopo le rivelazioni del libro bomba di Omid Scobie.

A supporto di questa tesi, secondo gli stessi specialisti della monarchia britannica, la convinzione che Harry e Meghan non vedano l”ora di ritornare nell’ovile reale. Tesi che sarebbe avvalorata anche dai recenti auguri, dopo che per mesi non si erano parlati, del figlio e di tutta la sua famiglia a king Charles per il suo 75esimo compleanno.