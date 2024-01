Daily Crown: Meghan non va ai Golden Globes, il cast di Suits, ‘non abbiamo il suo numero’

Gennaio 8, 2024

Los Angeles, 8 gen. (Adnkronos) – Meghan Markle è la grande assente ai Golden Globes 2024. Ieri sera, sul red carpet del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, che ha visto la reunion dei protagonisti di Suits, mancava proprio la moglie del principe Harry. Il motivo? “Non abbiamo il suo numero… e quindi ci vedrà qui”, ha risposto con tono scherzoso a Variety Gina Torres, presente all’evento assieme a Sarah Rafferty, Gabriel Macht e Patrick J. Adams, gli altri attori dellla serie.

Meghan Markle ha recitato in Suits fino alla stagione 8, ma il suo personaggio, quello di Rachel Zane, è stato eliminato dallo show dopo il matrimonio dell’attrice con il principe Harry. La serie è andata in onda via cavo sul canale Usa Network dal 23 giugno 2011 al 25 settembre 2019 per nove stagioni per poi essere stata rilanciata lo scorso anno da Netflix conferendole una nuova ondata di popolarità. Anche per questo motivo, l’assenza della duchessa di Sussex è stata più che mai avvertita.

Confermando che alcuni dei suoi ex co-protagonisti si sono “mandati messaggi a vicenda”, la Torres (Jessica Pearson, nella serie) ha spiegato che Meghan non è presente nella chat del gruppo, perché “non abbiamo il suo numero”. Non sarebbe quindi stato possibile raggiungerla per invitarla ad andare al premio. Tuttavia, la Torres ha espresso la speranza che la duchessa venisse comunque a conoscenza della reunion. “Ci vedrà”, ha aggiunto, “e sarà felice che siamo qui.”

Lo scorso novembre, Meghan Markle aveva parlato in esclusiva con Variety della recente popolarità della serie , che ha superato i 45 miliardi di minuti di streaming su Netflix e Peacock messi insieme. “Non è pazzesco?”, aveva commentato durante l’evento Power of Women. “È stato fantastico lavorarci, con un cast e una troupe fantastici. Ci siamo divertiti davvero tanto. Ma è difficile trovare uno spettacolo di cui puoi guardare così tanti episodi in questi giorni. I buoni spettacoli sono eterni”.