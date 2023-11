Daily Crown: per il suo compleanno Carlo lancia la ‘monarchia di servizio’

Novembre 13, 2023

Londra,13 nov. (Adnkronos) – I regali non si fanno mai prima del compleanno, ma il giorno stesso o, al massimo e in caso di impedimenti, va bene anche qualche giorno dopo. Ma re Carlo non è affatto scaramantico, tanto da essere festeggiato oggi, alla vigilia della festa per i suoi 75 anni, da The Big Issue. Una foto in bianco e nero del sovrano, ritratto da John Rankin Waddell (‘Rankin’, il fotografo e regista britannico celebre per i suoi scatti a Björk, Kate Moss, Madonna, David Bowie e, naturalmente, alla regina Elisabetta II), campeggia infatti sulla copertina del giornale venduto sulle strade di otto nazioni da persone senza fissa dimora, che ne anticipa il ‘Coronation Food Project’, l’iniziativa sociale di sua maestà che verrà presentata ufficialmente domani.

Il programma, fortemente voluto da Carlo contro lo spreco alimentare in un Regno Unito alle prese con un’inflazione alle stelle, secondo le intenzioni del re, vuole affrontare il problema crescente di coloro che non possono permettersi di comprare da mangiare, combattendo allo stesso tempo la brutta abitudine di sprecare cibo ancora buono. “Se si riuscisse a trovare un modo per colmare il divario tra questi due aspetti – dice a Big Issue il sovrano – allora si affronterebbero due problemi in uno. La mia grande speranza è che il Coronation Food Project trovi modi pratici per raggiungere proprio questo obiettivo: recuperare più cibo in eccedenza e distribuirlo a coloro che ne hanno più bisogno”.

Secondo le analisi che hanno dato il via al progetto, ci sono 14 milioni di persone nel Regno Unito che affrontano l’insicurezza alimentare, con le banche alimentari che lanciano allarmi circa l’aumento della domanda di cibo. L’organizzazione benefica Trussell Trust ha dichiarato questa settimana che tra aprile e settembre 2023 sono stati distribuiti alle persone 1,5 milioni di pacchi di cibo di emergenza dalle sue banche alimentari, con un aumento del 16% rispetto allo scorso anno. Quasi due terzi di questi sono andati a famiglie con bambini. Allo stesso tempo, accanto al problema di quanti non possono permettersi di acquistare da mangiare, milioni di tonnellate di alimenti vengono gettate via inutilizzate. Da qui il progetto, che mira a riunire supermercati, agricoltori e distributori per risparmiare su una maggiore quantità di cibo che altrimenti potrebbe essere scartato.

Su The Big Issue, il re afferma: “Per molti anni sono stato profondamente preoccupato per la quantità di alimenti che va sprecata nella nostra nazione. In ogni fase del processo di produzione alimentare, milioni di tonnellate di cibo vengono purtroppo scartate. Per celebrare il mio 75esimo compleanno nell’anno dell’Incoronazione, non potrei chiedere regalo più grande di quello che il Coronation Food Project crei un’eredità duratura per aiutare gli altri e aiutare il pianeta”. Insomma, la cover star del giornale dei senza tetto lancia una monarchia di servizio pubblico, tanto è vero che il suo Coronation Food Project mira a sostenere la fornitura di 200 milioni di pasti l’anno per coloro che soffrono di insicurezza alimentare nel Regno Unito.