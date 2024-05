Daily Crown: perché tutto quel rosso nel ritratto di Carlo? Lo rivela l’artista

20 Maggio 2024

Londra, 20 mag. (Adnkronos) – Se lo sono chiesto tutti coloro che hanno visto il primo ritratto ufficiale di re Carlo dopo l’incoronazione, svelato a Buckingham Palace la settimana scorsa: perché tutto quel rosso attorno alla testa del sovrano, tanto che la sua uniforme delle guardie gallesi finisce per confondersi con lo sfondo della tela? Anche se, secondo la Bbc, la regina Camilla è rimasta molto soddisfatta dell’imponente dipinto – un olio su tela di ben 244 x 200 cm, in cui il sovrano è raffigurato con la spada in mano e con una farfalla che vola vicino alla sua spalla – l’opera dell’artista Jonathan Yeo – che ha già ritratto Tony Blair, sir David Attenborough e Malala Yousafzai – ha diviso sia i fan reali che gli utenti dei social media, con alcuni che hanno affermato che tutto quel rosso li mettevano “a disagio” e che sembrava che il monarca fosse “all’inferno”.

Yeo ha rivelato di essere stato divertito dai commenti su Internet: “Mia figlia più giovane era oltre modo entusiasta di mostrarmi tutte le cose pazzesche sul dipinto pubblicate su TikTok”, ha detto al Sunday Times . “Ha 17 anni e… ha trascorso il giorno più bello della sua vita con tutte le cospirazioni sul dipinto, con alcuni che hanno detto che sono un satanista… Ma non importa cosa fai con un’immagine, non importa quanto pensi che sia ovvia la storia che stai raccontando, qualcuno ci leggerà qualcos’altro”.

Ma il motivo di tutto quel rosso è presto spiegato da Yeo: “Pensavo che il rosso avrebbe davvero distratto” dai colori vivaci dell’uniforme del re, ha detto al quotidiano britannico. “Questo colore semplicemente mi piace”, ha aggiunto, rivelando un’altra difficoltà insorta nel dipingere il ritratto: le medaglie sull’uniforme, a cui “probabilmente ho dedicato più tempo, che al viso, che invece avevo già chiaramente in mente. Più le dipingevo, più quella era la prima cosa che vedevi perché erano così lucenti. E così non dovevano essere, ma dovevano in ogni caso essere presenti. Le mettevo, poi le cancellavo: è stato un tira e molla”.