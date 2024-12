Daily Crown: re Carlo cena con emiro Qatar e c’è anche Beckham (presto cavaliere?)

4 Dicembre 2024

Londra, 4 dic. (Adnkronos) – I fan della famiglia reale sono convinti che la leggenda del calcio David Beckham riceverà presto il cavalierato, dopo aver partecipato ieri sera con la moglie Victoria Beckham al banchetto di stato a Buckingham Palace. La coppia è stata fotografata mano nella mano mentre camminava nelle sale della residenza reale insieme ad altri 150 ospiti di re Carlo e della regina Camilla. L’ex calciatore e sua moglie sono stati invitati al banchetto organizzato in onore della visita dell’emiro per via dei loro legami con il Qatar, dato che nel 2022 l’ex capitano della nazionale inglese è stato ambasciatore per la Coppa del Mondo nel Paese arabo.

Sebbene siano arrivati ​​insieme, la coppia ha rispettato la tradizione del banchetto di Stato e si è seduta separatamente: David era seduto tra il leader conservatore Kemi Badenoch e Nasser Al-Khelaifi, un uomo d’affari del Qatar e presidente del Paris Saint-Germain, la squadra di calcio francese dove Beckham ha concluso la sua carriera. La moglie Victoria, invece, ha trascorso la serata seduta accanto a Lord Levy e Lord Darzi. Dopo che sono state pubblicate le foto della coppia al loro primo banchetto di Stato, la reazione dei fan della famiglia reale è stata immediata: molti di loro hanno ritenuto che l’ex calciatore meriti di essere insignito del titolo di Cavaliere. Un fan ha scritto su X: “Mi piacerebbe molto vedere David e Victoria Beckham ricevere il cavalierato per il lavoro che svolgono, non solo per promuovere il Regno Unito, ma anche per il loro impegno benefico”. Un altro ha detto: “David Beckham cena con i reali: è solo questione di tempo per il cavalierato. Sarà ben meritato”.

Durante il banchetto di Stato, l’ultimo fino al 2027 per i programmati lavori di ristrutturazione, gli ospiti hanno potuto gustare un pasto di tre portate: per antipasto hanno mangiato una leggera tortina di aragosta della Cornovaglia con uova di quaglia e foglie di insalata biologica. Come piatto principale era previsto un fagiano di Windsor avvolto in verza, purea di sedano rapa arrosto, patate gratinate con formaggio cremoso e morbido del Suffolk, salsa al tartufo e una selezione di verdure invernali. Per dessert, una bomba ghiacciata con gelato alla vaniglia biologica samoana e sorbetto alla prugna Balmoral.