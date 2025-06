Daily Crown: re Carlo potrebbe conferire il cavalierato a David Beckam

9 Giugno 2025

Londra, 9 giu. (Adnkronos) – David Beckham dovrebbe ricevere sabato prossimo, in occasione delle celebrazioni per il compleanno di re Carlo, il titolo di cavaliere. L’ex calciatore è in lizza per il titolo da oltre un decennio, dopo aver giocato più di 100 volte per la nazionale dell’Inghilterra ed essere diventato famoso per il suo impegno nella beneficenza, in gran parte incentrato sul miglioramento della vita dei bambini svantaggiati. Beckham sarà inserito nella lista degli onori di Re Carlo III in occasione del Trooping the colour e assumerà il titolo di “Sir”. Sua moglie, Victoria Beckham, stilista ed ex componente delle Spice Girls, assumerà invece il nome di Lady Beckham, secondo quanto riportato dal Sun.

La coppia è apparsa al fianco della famiglia reale in molte occasioni pubbliche, la più recente delle quali al Chelsea Flower Show il mese scorso, dove sono stati fotografati insieme a Carlo e alla regina Camilla. A febbraio i Beckham hanno partecipato a una cena per promuovere le relazioni anglo-italiane a Highgrove, la residenza privata del sovrano nel Gloucestershire. Beckham, che ha capitanato la nazionale inglese per sei anni, è ambasciatore ufficiale della King’s Foundation e sostiene i suoi programmi educativi e “gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura”, secondo il suo sito web.

Negli ultimi anni, l’ex calciatore ha parlato del suo amore per la natura, rivelando la sua passione per l’apicoltura nella tenuta della coppia nelle Cotswolds, vicino a Great Tew nell’Oxfordshire, in un documentario Netflix sulla sua famiglia. Ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2003 ed è stato candidato per la prima volta al cavalierato nel 2011, dopo aver aiutato Londra a vincere la gara per ospitare le Olimpiadi del 2012. Tuttavia, gli è stato impedito di ricevere il titolo dopo essere stato implicato in un’operazione di evasione fiscale, da cui è stato scagionato quattro anni fa.

Beckham è inoltre ambasciatore speciale dell’Unicef ​​da 20 anni e quest’anno ha ritirato il premio di cristallo del World Economic Forum , assegnato a persone che hanno utilizzato la propria arte o altre attività culturali per migliorare le condizioni del mondo, per il loro impegno a favore dei diritti dei bambini. Nel suo discorso di accettazione ha esortato i partecipanti a Davos a lottare per i diritti delle ragazze, affermando che desiderava che sua figlia Harper, ora tredicenne, abbia le stesse opportunità dei suoi tre fratelli. Ha aggiunto che le ragazze in particolare sono ostacolate da povertà, violenza e discriminazione e “hanno bisogno di opportunità, di un’azione collettiva e di investimenti”.