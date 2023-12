Daily Crown: William allaccia il grembiule e serve a cena di beneficenza per Natale

Dicembre 13, 2023

Londra, 13 dic. (Adnkronos) – La famiglia reale è sempre più impegnata in opere di beneficenza, soprattuto con l’avvicinarsi del Natale. Dopo aver visto la principessa Kate alla Baby Bank di Maidenhead impacchettare, assieme ai tre figli, regali per i bambini bisognosi, tocca a William fare il volontario. L’erede al trono ha così indossato il grembiule per servire cibo ai senzatetto, in una visita a sorpresa al The Passage Charity di Londra, dove ha aiutato a preparare e a servire la cena di Natale. Il principe di Galles si è poi seduto attorno al tavolo e ha chiacchierato con i commensali, posando assieme a loro per le foto di rito.

Oltre a essere il patrono reale di The Passage, William conosce bene l’ente di beneficenza che aiuta i senzatetto: la principessa Diana portò l’allora adolescente primogenito a visitare l’organizzazione nel 1997, cosa che “mi commosse profondamente”, ha raccontato il futuro re. Da parte sua, l’ente ha condiviso su X la visita del principe. “Ieri ci siamo divertiti moltissimo alla festa di Natale – ha scritto sul social – Un ringraziamento speciale al nostro patrono reale, il principe William, che si è unito a noi per preparare e servire il cibo e per incontrare coloro che supportiamo. Ci auguriamo che tutti si siano divertiti tanto quanto noi”.

Un fan della famiglia reale ha commentato sulla piattaforma che “la principessa Diana sarebbe orgogliosa che William stia continuando il suo lavoro a favore dei senzatetto. Sta facendo quello che lei avrebbe voluto”. Lo sarebbe senza dubbio, così come è certo che, dopo essersi prestati l’altroieri al volontariato, per confezionare doni per i bambini del regno meno fortunati di loro, anche i figli dell’erede la trono, George, Charlotte e Louis, abbiano riempito di orgoglio i principi di Galles. Soprattutto quando il rampollo maggiore ha risposto “sì” alla domanda di mamma Kate, se si rendesse conto di “quanto sia gratificante questo tipo di lavoro, sapendo che stai aiutando gli altri”.