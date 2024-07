Daily Crown: William non voleva che Meghan indossasse i gioielli di Diana

29 Luglio 2024

Londra, 29 lug. (Adnkronos) – Il principe William “ha cercato rassicurazioni” dalla nonna, la regina Elisabetta II, sul fatto che Meghan Markle non avrebbe indossato alcun gioiello della principessa Diana, a causa delle preoccupazioni relative al matrimonio tra Harry e l’attrice. Lo rivela il libro ‘Catherine, The Princess Of Wales: The Biography’, in uscita giovedì, nel quale l’autore ed esperto reale Robert Jobson sostiene che i rapporti tra i due fratelli prima delle nozze del 2018 peggiorarono e William non voleva che Meghan portasse i gioielli della sua defunta madre, nonostante sua moglie Kate indossasse lo straordinario anello di fidanzamento con zaffiro di Diana.

Si sa da tempo che William desiderasse che suo fratello ‘ci andasse piano’, quando nel 2016 iniziò a frequentare l’ex star di Suits, Meghan. Nel suo libro di memorie ‘Spare’, Harry ha ricordato la forte tensione con il fratello mentre pianificava il matrimonio con la sua futura moglie. Il libro delinea come l’attrito tra i reali sia aumentato con l’avvicinarsi delle nozze di Harry e Meghan. E “quando William è stato confermato come testimone, la relazione è peggiorata – scrive Jobson – Mi è stato detto che fosse ancora preoccupato per il fatto che si sposassero. Il matrimonio a Windsor nel maggio 2018 è stato un successo spettacolare. In pubblico, la famiglia reale era tutta sorrisi, anche se in privato erano pugnalate”.

Sebbene Meghan non abbia indossato alcun gioiello di Diana durante la cerimonia nuziale, portò il suo anello da cocktail color acquamarina al ricevimento serale insieme al suo abito con scollo all’americana di Stella McCartney. Meghan ha indossato diversi pezzi di Diana, tra cui un braccialetto Cartier e orecchini a farfalla nel corso degli anni.