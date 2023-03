Damiano (Lavoro & Welfare), ‘comitato costituito indagherà su novità del mercato’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Il comitato costituito svolgerà un lavoro di ricerca. L’azienda MeglioQuesto, che parteciperà al comitato, lavorerà insieme al Presidente della Commissione Lavoro della Camera con tre professori di tre università diverse e due ricercatori”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di Lavoro & Welfare Cesare Damiano, a margine della conferenza stampa per la presentazione del Comitato di innovazione e trasformazione del lavoro fondato da MeglioQuesto, la piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali.

“Svilupperemo un’indagine sul mondo del lavoro: il filo rosso è quello che lega il tema del lavoro agile con quello della riorganizzazione dell’impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta di cogliere le novità del mercato del lavoro sia dal lato dell’imprenditore che del lavoratore”, ha concluso.