Daniele Doria vince Amici: “Ho coronato anche il sogno di mio fratello”

20 Maggio 2025

Roma, 19 mag. – (Adnkronos) – “Piano piano sto metabolizzando”. Queste le parole di Daniele Doria, fresco vincitore della 24esima edizione di ‘Amici’, che stenta ancora a credere al traguardo raggiunto. “È stata una vittoria inaspettata, perché veramente nulla era scontato ed è stato proprio bello il fatto che non me l’aspettassi”, confida il ballerino all’Adnkronos nelle sue prime dichiarazioni post-vittoria.

Un sogno coltivato a lungo, che Daniele – 18 anni di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta – dedica immediatamente alle persone più importanti della sua vita: la sua famiglia e, in modo speciale, suo fratello. “La mia famiglia mi ha sempre sostenuto, facendo anche tanti sacrifici”, sottolinea.

Poi, il pensiero al fratello maggiore: “Con questa vittoria ho coronato anche un po’ il suo sogno. Anche lui voleva fare ‘Amici’ ma purtroppo non c’è riuscito. Non c’è gioia più grande che condividere un traguardo così importante con una persona a cui vuoi bene”. Il fratello, specifica Daniele, “ha 27 anni e aveva il sogno di cantare”. Spenti i riflettori dello studio, la prima telefonata è stata, senza esitazioni, per la madre. “Era molto felice per me”, racconta Daniele, descrivendo l’emozione palpabile a casa: “Erano tutti quanti emozionatissimi, felici e orgogliosi di me”.

Dell’intenso percorso vissuto all’interno della scuola più famosa della tv, Daniele conserva un bagaglio di ricordi indelebili: “Di questa esperienza mi porto dentro emozioni, ricordi preziosi e legami significativi. Ho conosciuto persone che sono diventate fondamentali, da Maria a tutti gli insegnanti. Ogni momento, anche quelli difficili, ha contribuito a renderla un’avventura indimenticabile che rivivrei altre 300.000 volte”. Alla domanda se questa esperienza lo abbia reso più forte, il ballerino risponde con la sua consueta umiltà: “Non lo so, ma forse ora sono un po’ più consapevole”. (Loredana Errico).