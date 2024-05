David Donatello: Rando (Pd), ‘cinema veicolo di cultura’

4 Maggio 2024

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Mi congratulo con l’Accademia del Cinema Italiano per un’edizione dei Premi David di Donatello di altissimo valore culturale. Attori e registi, l’intero mondo del cinema, hanno lanciato un messaggio di speranza per il nostro Paese, in cui la cultura dovrebbe essere valorizzata come prima risorsa”. Così la senatrice del Partito Democratico Enza Rando, componente della Commissione Cultura.

“Iera sera abbiamo ascoltato discorsi di grande profondità, cultura, sensibilità sociale e fine umorismo delle artiste e degli artisti premiati, rappresentativi in larga maggioranza di opere cinematografiche che sono riuscite ad accendere fari su storie di persone che altrimenti sarebbero rimaste in ombra”.

“Le componenti ed i componenti delle Commissioni Cultura di Senato e Camera dovrebbero partecipare a queste manifestazioni, e ascoltare molto attentamente: il cinema e la cultura sono strumenti importanti di crescita, capaci di restituire spaccati sociali autentici per farci guardare la vita e la comunità”.