Dazi: Boccia, ‘missione Meloni da Trump poco chiara’

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora capito se Giorgia Meloni parlerà con Trump dei dossier italiani aperti con Washington o se parlerà anche a nome dell’Europa. La presidente del Consiglio prima ha minimizzato la questione dazi, che Salvini ha negato essere un problema. Ora va a trattare. Trump sta tentando una prova di forza che fallirà”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia questa mattina a Sky Start.

“L’Europa reagirà come annunciato dalla presidente della Commissione europea. La cosa che ci preoccupa è che il nostro governo fa finta di non vedere che la prova di forza avviene in un mondo interconnesso. Noi reagiamo come paese o come paese leader dell’Unione europea? Giorgia Meloni va a trattare qualche concessione o va a battere i pugni a nome dell’Europa? Io penso che la strategia di Trump sia sgangherata. Non è questione di Cina o non Cina, i prodotti cinesi sono in tutto il mondo. Dire no alla Cina in maniera astratta non ha senso. I sistemi produttivi sono interconnessi e i mercati sono legati. In un mondo aperto che va certo regolato non ha senso che ci sia chi mette i dazi e poi paesi che si mettono in fila per fare trattative singole”.