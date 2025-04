Dazi: Bonaccini (Pd), ‘voce Ue sia forte e unita, Meloni confidava nell’amicizia con Trump…’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “I dazi annunciati da Trump sono arrivati. Il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di imporre il 20% dei dazi al suo principale partner, l’Unione europea, “perché ci deruba”. Ricordiamo a tutti che Salvini e Vannacci hanno detto che i dazi sono una opportunità e Meloni confidava nell’amicizia con il tycoon e con Musk…”. Lo scrive sui social Stefano Bonaccini.

“Davanti ad un governo inerme, che ha sottovalutato per settimane il “Freedom Day” senza ascoltare chi tutti i giorni produce, dobbiamo fare sentire la nostra voce come Unione europea, forte e unita. Subito al lavoro con tutte le forze politiche che hanno a cuore il futuro del nostro continente, per aprire al più presto un tavolo negoziale con gli Stati Uniti e salvare di posti di lavoro e imprese”, aggiunge l’eurodeputato e presidente del Pd.