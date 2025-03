Dazi: Bonaccini, ‘Ue sia unita, nessuno si salva da solo’

3 Marzo 2025

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Salvini era lo stesso che indossava la maglia di Putin sulla piazza rossa, quella ‘no euro’, propagandava l’Italexit e chiese un referendum per uscire dall’euro. Chieda ai Fontana o Zaia cosa ne pensano gli imprenditori veneti o lombardi….”. Lo dice Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.

“Se gli Stati Uniti metteranno i dazi al 25% crescerà l’inflazione e non basterebbe nemmeno che Trump non mettesse dazi all’Italia, perchè quelli alla Germania ci metterebbero comunque in grave difficoltà. L’Europa per questa ragione deve stare unita, nessuna nazione pensi di salvarsi da sola nel nuovo ordine mondiale”. E sulla piazza convocata da Salvini per l’8 e il 9 marzo per chiedere la pace in Ucraina e la pace fiscale, Bonaccini osserva: “Ma come si fa a mettere sullo stesso piano una piazza in cui si va a manifestare per la pace in Ucraina con la pace fiscale delle cartelle esattoriali? E’ pura follia”.